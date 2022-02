Kerry Katona (41) kämpft immer noch mit ihrem Wohlbefinden. Vergangenes Jahr unterzog sich die Sängerin vor laufenden Kameras einer Brustverkleinerung. Sie würde die Belastung durch die große Oberweite nämlich langsam schmerzlich zu spüren bekommen, hatte sie erklärt. Doch nun könnte dieser Eingriff möglicherweise umsonst gewesen sein: Kerry verriet, dass sie Angst habe, ihre Brüste könnten schon wieder größer geworden sein.

In ihrer Kolumne für die Zeitschrift New! schilderte die fünffache Mutter ihre Bedenken bezüglich ihrer Oberweite. So erzählte Kerry, dass sie bald einen Beratungstermin bei einem Schönheitschirurgen habe, um ihre Brüste checken zu lassen. "Ich gehe nur zur Kontrolle hin, um zu sehen, ob alles so ist, wie es sein sollte. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine Brüste größer geworden sind!", erzählte die 41-Jährige. Im Moment fühle sie sich außerdem sehr unwohl in ihrer eigenen Haut und das, obwohl sie hart trainieren und auf ihre Ernährung achten würde. "Ich schaue jeden Tag in den Spiegel und weine", gestand die Sängerin.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied verraten, dass es sich aufgrund einer Gewichtszunahme sehr unwohl in seinem eigenen Körper fühle. "So dick wie jetzt war ich noch nie", betonte sie damals. Die Extra-Kilos schlugen der Britin vor allem deshalb aufs Gemüt, da ihre Kleidung ihr schlichtweg nicht mehr passte.

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, ehemaliges Atomic-Kitten-Bandmitglied

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Januar 2022

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de