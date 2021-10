Kerry Katona (41) total emotional: Sie fühlt sich im Moment gar nicht wohl in ihrer Haut! Die Sängerin zeigt ihren Fans im Netz gern ihren Alltag und redet dabei auch offen über Probleme und Schwierigkeiten. Nun sprach sie erneut Klartext und gab zu, dass sie nicht mehr zufrieden mit sich sei: Kerry hat ein paar Kilo zugenommen – und diese Gewichtszunahme macht ihr ganz schön zu schaffen.

In einem persönlichen Video auf ihrem Instagram-Account sprach die Britin offen darüber, was sie bewegt: "So dick wie jetzt war ich noch nie, ich könnte weinen." Die Gründe sehe sie vor allem darin, dass ihre Routine zu Hause völlig durcheinandergeraten sei. Die fünffache Mutter ist vor Kurzem wieder nach Hause gezogen, erkrankte an Covid-19 und obendrauf bekam ihre Familie noch die Grippe. Aber der Atomic Kitten-Star blickt optimistisch in die Zukunft: "Ich werde nun diesen Gewichtsverlust dokumentieren, denn es ist der größte, den ich je haben werde."

Das ist nicht das erste Mal, dass die TV-Bekanntheit etwas an ihrem Äußeren verändern möchte. Vor Kurzem hatte Kerry im Fernsehen gezeigt, wie sie sich ihre Brüste verkleinern ließ, da sie ihr zu groß waren und sie belasteten. "So sehr ich es auch liebe, größere Brüste zu haben, ich bin jetzt 41 Jahre alt und mein Körper beginnt, die Belastung zu spüren", hatte sie erklärt.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im September 2021

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, 2021

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

