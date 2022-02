50 Cent (46) lässt den Hass im Netz nicht an sich heran! Beim diesjährigen Super Bowl legte der Rapper eine regelrechte Glanzleistung hin: Neben weiteren Musiklegenden wie Eminem (49) und Dr. Dre (57) performte der Musiker in der Halbzeit seinen Klassiker "In Da Club". Während der Großteil seiner Fans von diesem Auftritt begeistert war, hatten aber auch ein paar Anhänger etwas zu meckern – besonders, was die Figur des Künstlers angeht: 50 Cent habe zugelegt – doch das sieht der Sänger selbst total entspannt!

Ein oder zwei Kilo mehr auf den Rippen scheinen Curtis James Jackson III., wie 50 Cent mit bürgerlichem Namen heißt, gar nicht zu stören. Dennoch sind auf Twitter einige Tweets zu finden, in denen der 46-Jährige für seine inzwischen vermeintlich kräftigere Körperstatur bemängelt oder geradezu beleidigt wird. Via Instagram bezog 50 Centdazu Stellung: "Ich nenne das Necken. Sie necken mich nur, weil sie wissen, dass ich das Gewicht locker verlieren könnte, deshalb lache ich mit ihnen mit!"

"Fat Shaming" existiere in 50 Cents Augen nur dann, wenn sich die betroffene Person tatsächlich für ihr Fett an den Hüften schäme. Er selbst sei mit seiner aktuellen Figur aber voll und ganz zufrieden. Die Kommentare auf den sozialen Netzwerken nimmt 50 Cent also vorerst mit Humor.

Anzeige

Getty Images 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dogg bei der Super-Bowl-Halbzeitshow

Anzeige

Getty Images 50 Cent, Rapper

Anzeige

Getty Images 50 Cent im Juli 2010 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de