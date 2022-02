Haben sich Enno und Kim zwischenzeitlich wieder angenähert? Der Milchviehwirt hatte im vergangenen Jahr gehofft, bei Bauer sucht Frau seine große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg. Nach der Hofwoche wollte er die Zugbegleiterin zwar wiedersehen – nur wenige Tage nach ihrer Abreise hatte er sich dann aber umentschieden. Am Telefon teilte er ihr mit, dass er sich doch keine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen könne. Beim großen Wiedersehen haben sie sich darüber noch einmal ausgetauscht. Haben sie seitdem wieder voneinander gehört?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von Kim wissen, ob sie noch Kontakt zu Enno habe. Daraufhin antwortete sie: "Nein, habe ich nicht." Außerdem sei sie nach wie vor Single. Doch was müsste ein Mann an Eigenschaften haben, um sie von sich überzeugen zu können? "Ich habe da keine bestimmten Vorgaben. Das muss einfach passen. Das einzige, was mir wichtig ist, ist die gegenseitige Freiheit", verriet die 21-Jährige.

Trotz der Flirt-Pleite behält Kim ihre "Bauer sucht Frau"-Teilnahme in guter Erinnerung: "Ich bin immer noch die Gleiche und durfte wunderbare Leute kennenlernen." Dazu gehören unter anderem Peter, für den sie sich eigentlich beworben hatte und dessen Freundin Kerstin (29). Außerdem stehe sie in einem guten Verhältnis zu Hubert: "Hubert ist ein unfassbar toller Mensch und ich bin froh, ihn als Freund zu haben."

