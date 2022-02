Gab es für diese Liebe macht blind-Kandidaten ein Happy End? In der Kuppelshow verloben sich Singles, ohne ihren Partner ein einziges Mal gesehen zu haben. In der aktuellen zweiten Staffel scheinen mehrere Paare auf diese Weise ihr großes Glück gefunden zu haben. Wer sich am Ende tatsächlich das Jawort geben wird, ist allerdings noch nicht klar. Doch in den "Liebe macht blind"-Kabinen haben sich auch Paare kennengelernt, die später nicht mehr mit der Kamera begleitet wurden. Was wurde aus ihnen?

Caitlin McKee und Joey Miller verliebten und verlobten sich in dem TV-Projekt, ohne sich jemals gesehen zu haben. Nach ihrem ersten Kennenlernen in den Show-Kabinen wurden sie in dem Netflix-Format allerdings nicht mehr gezeigt. Auf Instagram gab Caitlin ihren Fans vor wenigen Tagen ein trauriges Beziehungs-Update: Sie und Joey sind mittlerweile getrennt. "Joey und ich hatten einen unglaublichen Sommer und Herbst, wir hatten die Möglichkeit zu reisen, unsere Familien kennenzulernen und eine Beziehung abseits der Kameras aufzubauen. Obwohl wir uns letztendlich entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, wollen wir Freunde bleiben. Er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schreibt sie zu einigen Pärchenbildern der beiden.

Auch Kara Williams und Jason Beaumont verließen die ungewöhnliche Datingshow nicht nur gemeinsam, Kara hatte auch einen Verlobungsring an ihrem Finger. Doch auch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit, wie Jason im Netz aufklärt: "Diese ganze Erfahrung war eine emotionale Achterbahn für uns beide. Letztendlich konnten wir uns aber immer gegenseitig zum Lachen bringen. Leider haben wir uns mittlerweile getrennt, aber das ändert nichts an den Gefühlen und der Liebe, die ich während dieses Prozesses für sie empfunden habe."

