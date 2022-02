Wer ist diese Frau an Eros Ramazzottis (58) Seite? In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen rund um das Liebesleben des Sängers gegeben. Selbst auf ein Liebescomeback mit seiner Ex Michelle Hunziker (45) hatten einige Fans gehofft. Erst Ende Januar wurde Eros dann von Paparazzi mit einer Unbekannten abgelichtet. Nun gibt es erneut Aufnahmen, die ihn Händchen haltend mit einer Blondine zeigen.

In einem Restaurant in Mailand wurde der 58-Jährige am Montag in Begleitung einer unbekannten Frau geknipst. Auf den Fotos wirken die beiden sehr vertraut miteinander und halten Händchen. Bei seiner Essensbegleitung scheint es sich aber nicht um dieselbe Frau zu handeln, mit der Eros vor wenigen Wochen durch Mailand spazierte.

Eros und Michelle sorgten vergangene Woche noch für eine große Überraschung, als sie nicht nur gemeinsam im TV auftraten, sondern sich dort auch einen Kuss gaben. Alle Fans, die auf eine Liebes-Reunion gehofft hatten, wurden allerdings von den beiden enttäuscht. Noch in derselben Show erklärte Eros: "Seien wir ehrlich, wir sind Freunde."

Vincenzo Aloisi / MEGA Eros Ramazzotti mit seinem Bodyguard und einer unbekannten Frau in Mailand im Januar 2022

Vincenzo Aloisi / MEGA Eros Ramazzotti mit einer Unbekannten in Mailand im Februar 2022

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im Februar 2022

