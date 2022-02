Wie kommt ihr Vorhaben an? Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) kündigten kürzlich an, dass sie Großes geplant haben: Sie wollen sich ihren Kinderwunsch erfüllen. Und das wollen die beiden Reality-TV-Stars auf ganz besonderem Wege tun! Sie starteten nun einen Aufruf, in einer Castingshow nach der perfekten Mutter für ihr Kind zu suchen, mit der sie gemeinsam eine Familie gründen können. Wie kommt das bei den Fans von Sam und Rafi an?

Promiflash fragte bei den Lesern nach, was sie von der Idee der zwei Turteltauben halten. In der Umfrage vom 22.02.2022 stimmten 471 Fans ab (Stand 19:20 Uhr) – die meisten fanden allerdings, dass sie mit dieser Idee zu weit gehen: 412 Stimmen und damit 87,5 Prozent der Leser sind nicht begeistert von Sam und Rafis Idee! 59 und damit 12,5 Prozent der Teilnehmer freuten sich jedoch über das Vorhaben des Prince Charming-Stars und des Bachelor in Paradise-Kandidaten.

Bei Instagram war das Stimmungsbild ähnlich. "Ist das jetzt ehrlich deren Ernst?", fragte unter anderem ein entsetzter Fan. Eine andere Userin war sogar noch erschrockener darüber: "Glückwunsch! Aber in einer Castingshow? Find ich pervers." Andere hingegen freuten sich auch für das Pärchen und finden gut, dass sie sich damit auseinandersetzen. "Finde ich toll, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt", schrieb ein Follower.

Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil"

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im August 2021

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im April 2020

