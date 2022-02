Victoria Beckham (47) ist mächtig stolz auf ihren Sohn! Gemeinsam mit ihrem Mann David (46) hat die Designerin vier Kinder zur Welt gebracht: Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (17) und Harper Seven (10). Gerne präsentiert sie ihre Kids im Netz, doch über einen Sprössling freute sie sich nun besonders: Cruz ist zum ersten Mal als Model auf dem Cover eines bekannten Magazins!

Auf Instagram teilte die ehemalige Spice Girls-Sängerin das Cover des Magazins namnens i-D und schwärmte darunter: "Großer Tag für einen 17-Jährigen. Ich bin so stolz." Auf der Fotografie sieht man den Sohn des Profifußballers nur in Unterhose bekleidet lässig auf einem Hocker posieren. Seine Haare trägt Cruz dabei kurz und pink gefärbt, während er seinen gut trainierten Körper gekonnt in Szene setzt.

Im Interview mit People sprach Cruz über seine Erfahrungen am Set. "Es war eins meiner ersten Shootings überhaupt – ein richtiges Shooting!" Doch vor der Linse zu stehen, ist für ihn dennoch nichts Neues gewesen. Denn gerade seine Mutter Vic hat ihn des Öfteren fotografiert! "In jedem Urlaub, in dem wir waren, machte meine Mutter Hunderte von Fotos", erinnerte sich der Brite.

