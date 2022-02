Schießt Kanye West (44) wieder gegen den neuen Lover seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41)? In letzter Zeit ließ der Rapper kaum eine Möglichkeit aus, um Pete Davidson (28), den neuen Mann an der Seite der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit, bloßzustellen. Und es scheint so, als hätte er nicht vor, in naher Zukunft damit aufzuhören: Bei einer Veranstaltung rappte Kanye jetzt eindeutige Songzeilen, die sich an Pete zu richten schienen.

Wie die Daily Mail berichtete, rappte Kanye bei dem "Donda 2"-Konzert in Miami auch in einem Song darüber, dass er die "Sicherheit von jemandem aufs Spiel setzt.” Zwar nannte der “Gold Digger”-Interpret keinen Namen, dennoch ist es naheliegend, dass der Rapper sich auf Pete bezieht, nachdem er kürzlich Chatverläufe mit seiner Ex-Frau Kim veröffentlicht hatte.

Kim zeigte sich darin besorgt um das Wohl ihres neuen Geliebten, da Kanye eine regelrechte Hetzjagd auf ihn veranstalte. "Du schaffst eine gefährliche und beängstigende Umgebung und jemand wird Pete verletzen, und das wird alles deine Schuld sein", schrieb Kim in einer ihrer Nachrichten. Seine vermeintlichen erneuten Anspielungen werden die Spannungen zwischen dem Dreiergespann sicherlich nicht entschärfen.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de