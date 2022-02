Diesen Chatverlauf wollte Kanye West (44) wohl nicht unveröffentlicht lassen! Seit einigen Tagen nutzt der Rapper die sozialen Netzwerke, um sich mit seiner Community auszutauschen und gegebenenfalls nach Rat zu suchen. Dort dokumentierte der Musiker beispielsweise auch den Streit mit seiner Ex Kim Kardashian (41) in Sachen Erziehung der Kids. Der öffentliche Austausch mit seinen Followern gibt jetzt einen neuen Anlass für Beef zwischen den beiden: Falls ihrem neuen Freund Pete Davidson (28) etwas zustoßen sollte, wäre in Kims Augen Kanye schuld!

Via Instagram veröffentlichte Kanye nun eine Konversation mit seiner Noch-Ehefrau, die genau diese Punkte ansprach. "Du schaffst eine gefährliche und beängstigende Umgebung und jemand wird Pete verletzen, und das wird alles deine Schuld sein", schrieb Kim in einer ihrer Nachrichten, die Kanye unzensiert auf seinem Profil postete. Diese Aussage ließ der Rapper allerdings nicht unkommentiert. Er teilte einen Screenshot aus dem Film "Baby Boy", der einen Mann im Schwitzkasten zeigt. Damit bat er seine Community darum, nichts zu unternehmen – er würde die Situation selbst regeln wollen.

Dass Kanye ihre Nachricht nicht einfach ignorierte, scheint Kim wenigstens ein wenig zu beruhigen. "Danke. Es gibt gefährliche Leute da draußen und das ist beängstigend und muss nicht sein", schrieb die Beauty kurz darauf in einer weiteren Chatnachricht, die erneut von Kanye veröffentlicht wurde. "Ich werde immer alles tun, um dich und unsere Familie für immer zu beschützen", rechtfertigte der Musiker diesen Schritt.

Kim Kardashian, Realitystar

Pete Davidson, Comedian

Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

