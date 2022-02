Was haben die zwei vor? Zurzeit treffen Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25) bei der Show Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen wieder aufeinander und müssen sich gegen andere getrennte Paare behaupten. Als die beiden Reality-TV-Stars sich das erste Mal in der Show sahen, sprachen sie kein Wort miteinander. Doch später spekulierten sie über eine mögliche Strategie – das kam bei den Zuschauern gar nicht gut an!

Nachdem die beiden Bachelor in Paradise-Stars von einer absolvierten Challenge zurückkamen, sprachen sie sich plötzlich ab: Serkan und Carina wollten lieber noch weiter so tun, als würden sie sich hassen, damit die anderen Kandidaten in der Villa sie als keine Gefahr ansehen. Das führte bei Twitter zu viel Aufruhr! "Hä? Ist das jetzt Show oder hassen die sich noch?", fragte ein User die Community und auch andere waren sichtlich verwirrt.

Weitere Fans der Show stellten durch diese Masche direkt die Absichten der einstigen Turteltauben infrage. "Serkan und Carina sind wirklich Prototyp 'Geldgeil'", twitterte eine Zuschauerin genervt.

Wie findet ihr das Verhalten von den beiden? Stimmt ab!

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / carina_spack Carina Spack im September 2020

