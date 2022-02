Millie Bobby Brown (18) muss sich mit unschönen Themen auseinandersetzen. In der Serie Stranger Things wurde sie schon mit zwölf Jahren zum gefeierten Star – mittlerweile ist die Schauspielerin aber längst kein Kind mehr. Diesen Monat feierte sie ihren 18. Geburtstag, den sie zusammen mit ihrem Freund Jake Bongiovi (19) verbrachte. Ihr Festtag wurde jedoch von gruseligen Entdeckungen überschattet: Im Netz gab es Countdowns, die Millies Volljährigkeit aus sexuellen Gründen entgegenfieberten!

Das veröffentlichten schockierte Fans auf Twitter. Sie hatten Countdowns entdeckt, in denen Internettrolls die Tage zählten, bis sie Millie endlich "legal sexualisieren" dürften. Ein User teilte zum Beispiel einen Screenshot eines solchen gruseligen Countdowns auf der Plattform Reddit, der bereits Wochen vor dem Festtag angelegt worden war. Tausende warteten hier auf die Öffnung dieses Forums, in dem pünktlich an ihrem 18. Geburtstag sexueller Content zu Millie geteilt werden sollte. Mittlerweile wurde dieser Thread glücklicherweise gelöscht.

Millie ist leider nicht die einzige Kinderschauspielerin, die sich mit solchen Countdowns und ihrer Sexualisierung in jungen Jahren auseinandersetzen musste. Beispielsweise Schauspielerin Natalie Portman (40) hatte 2018 beim Women's March in einer Rede entrüstet erzählt, dass ein Radiosender bereits einen solchen für sie begann, als sie gerade einmal dreizehn Jahre alt war. Auch für andere Kinderstars wie die Olsen-Zwillinge (35) und Emma Watson (31) hatten Radiosprecher solche Counter bis zu ihrer Volljährigkeit gestartet.

Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Millie Bobby Brown bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Natalie Portman bei den Oscars 2020

