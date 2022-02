Millie Bobby Browns (18) Geburtstag stand offenbar unter einem Motto! Seit dem vergangenen Jahr wurde der Stranger Things-Star immer wieder an der Seite von Jake Bongiovi (19), dem jüngsten Sohn von Jon Bon Jovi (59), gesichtet. Inzwischen machen die Turteltauben kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe und zeigen sich regelmäßig vertraut im Netz. An Millies 18. Geburtstag posierten die beiden nun sogar als Barbie und Ken!

Via Instagram postete die frischgebackene 18-Jährige neben Bildern von sich selbst auch ein Foto mit dem Promi-Spross. Beide sind darauf mit ungewöhnlichem Haupthaar zu sehen. Sowohl Millie als auch Jake erstrahlen in Platinblond. Zudem trug die Schauspielerin auch noch starkes Make-up zu ihrer Wallemähne. "Hey Ken", notierte die Seriendarstellerin an ihren Freund gerichtet. Dieser teilte das Foto ebenfalls und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, Barbie. Ich liebe dich!"

Neben Millies Fans meldeten sich in der Kommentarspalte auch ihre "Stranger Things"-Kollegen zu Wort. Unter anderem Noah Schnapp (17) gratulierte unter dem Beitrag. Und auch Paris Hilton (41) zeigte sich begeistert vom Umstyling des Paares. "Liebe es!", kommentierte die Hotelerbin.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown mit ihrem Freund Jake Bongiovi

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown als Barbie

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

