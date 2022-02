Katie Price (43) lässt für Geld die Hüllen fallen. Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass die TV-Bekanntheit hoch verschuldet ist. Um ihren Geldproblemen entgegenzuwirken, trat das Model dann zu Beginn des Jahres der Erotik-Plattform OnlyFans bei. Bisher beglückte die fünffache Mutter ihre Fans auf ihrem Account nur mit leicht bekleideten Bildern. Doch das soll sich nun ändern. Katie kündigte in einem kurzen Clip an, sich zukünftig völlig nackt zu präsentieren.

"Mir haben in letzter Zeit die Ohren geklingelt, denn anscheinend wollt ihr die alte Pricey zurück...", gab die 43-Jährige in dem Video auf OnlyFans von sich. Der Reality-TV-Star fragte zudem seine Abonnenten, ob sie ihren derzeitigen Auftritt auf der Plattform zu zahm finden. "So, das war das Aufwärmen. Jetzt macht euch bereit, dass ich eine Schippe drauf lege! Ihr wisst, was das bedeutet", kündigte Katie an und hob ein Schild mit der Aufschrift "Zieh dich aus" in die Kamera.

Auch auf ihrem Instagram-Account rührt der TV-Star mächtig die Werbetrommel. Immer wieder veröffentlichte das Model kurze Clips, in denen sie Einblicke in die Inhalte der Erotik-Plattform gewährte und versuchte zuletzt mit einem Rabatt neue Abonnenten anzulocken.

Katie Price im September 2020

Katie Price, Model

Katie Price, März 2021

