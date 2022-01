Katie Price (43) gewährt nun noch intimere Einblicke in ihr Privatleben! Das ehemalige Boxenluder lässt seine Fans schon seit Jahren an seinem Alltag teilhaben. Dabei nimmt die TV-Bekanntheit nur selten ein Blatt vor den Mund – und spricht mit ihren Followern beispielsweise ganz offen über die Familienplanung mit ihrem Verlobten Carl Woods. Nun bekommen die Supporter noch mehr von dem Model zu Gesicht: Katie hat jetzt einen OnlyFans-Account!

Das verkündete die 43-Jährige nun auf Instagram. "Ich freue mich so darauf, meine treuesten Follower auf OnlyFans kennenzulernen und plane, Inhalte zu veröffentlichen, die sonst nirgendwo zu sehen sind", notierte Katie. Und dabei scheint sie nicht zu viel zu versprechen: In einem kurzen Teaser rekelt sich die Britin in knappen Dessous vor der Kamera. Die sexy Fotos gibt es sogar zu erschwinglichen Preisen: Umgerechnet 13.30 Euro müssen die Fans für ein Abo bezahlen.

Bereits im August 2020 hatte ein Insider ausgeplaudert, dass das Busenwunder große Pläne habe – und unbedingt auf der Erotik-Plattform durchstarten wolle. "Sie hat gesehen, dass andere Stars viel Geld damit verdienen und will nun auch ein Stück von dem Kuchen abhaben", berichtete die Quelle damals gegenüber dem Magazin The Sun.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, 2021

Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2020

