Diese Entscheidung hat bei Germany's next Topmodel wohl keiner kommen sehen! Die Kandidatin Lenara hat ihren großen Traum an den Nagel gehängt und Heidi Klums (48) Castingshow auf eigenen Wunsch verlassen: Unter anderem litt die Tattoo-Liebhaberin unter großem Heimweh und vermisste ihren Verlobten Nico – allerdings setzte ihr auch die negative Stimmung am Set zu, die wohl vor allem von Mitstreiterin Noëlla ausgeht. Aber wie reagierten eigentlich die anderen GNTM-Kandidatinnen auf Lenaras Entscheidung?

Heidi verkündete Lenaras freiwillige Abreise jetzt zunächst beim gemeinsamen Mittagessen mit den Kandidatinnen, die beim Action-Shooting am besten abgeschnitten hatten – und die reagierten allesamt mit großem Entsetzen auf den Exit der gelernten Hotelfachfrau. "Ich war total schockiert, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass Lenara uns verlässt", betonte beispielsweise Sophie im Einzelinterview. Dass Noëlla ein Grund für den Show-Abbruch sei, stieß einigen GNTM-Girls sauer auf: Ein paar Kandidatinnen hätten sich nämlich gewünscht, dass Lenara ihre Gefühle zuvor offen kommuniziert hätte.

Und auch bei der Rückkehr der Kandidatinnen in die Apartments war Lenaras freiwilliger Exit natürlich weiterhin Gesprächsthema Nummer eins! Auch die restlichen Teilnehmerinnen konnten kaum fassen, dass die 24-Jährige nach Hause geflogen ist. "Ich war sehr schockiert, dass Lenara nicht mehr da ist", äußerte sich Noëlla zu den Geschehnissen am GNTM-Set.

Instagram / sophiieclara Die GNTM-Kandidatin Sophie im Dezember 2021

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

Instagram / noella.mbomba Noëlla, GNTM-Kandidatin 2022

