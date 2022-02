Bei Germany's next Topmodel wurde Heidi Klum (48) jetzt eine Entscheidung abgenommen! Im Rahmen der beliebten Castingshow sucht die Chefjurorin im Moment wieder nach dem schönsten Mädchen Deutschlands – und dabei muss sie Woche für Woche aussortieren und Nachwuchsmodels nach Hause schicken. Doch eine Kandidatin hing ihren großen Traum jetzt freiwillig an den Nagel: Lenara hat GNTM auf eigenen Wunsch hin verlassen!

Während eines Telefonats mit ihrem Verlobten Nico weinte Lenara bittere Tränen. "Ich will einfach nach Hause. Ich will einfach keinen Tag mehr von dir getrennt sein", schluchzte die gelernte Hotelfachfrau. Zusätzlich zu ihrem Heimweh und ihrer Sehnsucht herrsche am Set seit Tagen eine "schlimme Gruppen-Energy", die zu ihrem Schritt beitrug. Die 24-Jährige deutete an: "Hier ist halt einfach eine Person, die hat einfach so eine respektlose Art an sich." Aus diesen Gründen entschied sie sich letztendlich dafür, GNTM freiwillig zu verlassen.

Und diese Entscheidung musste Lenara dann natürlich auch Heidi überbringen. Zwar versuchte die Chefjurorin noch, das Nachwuchsmodel zum Bleiben zu überreden – letztendlich akzeptierte sie den freiwilligen Exit jedoch. "Ich möchte Reisende nicht aufhalten", betonte die Modelmama. Während dieses Vieraugengesprächs erklärte Lenara Heidi zudem, dass Noëlla diejenige sei, die am Set schlechte Stimmung verbreite.

Die GNTM-Kandidatin Lenara mit ihrem Verlobten Nico

Lenara Klawitter im November 2021 in Lingen

Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

