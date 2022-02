Ed Sheeran (31) bricht sein Schweigen zu Jamal Edwards' Tod. Vor wenigen Tagen machten tragische Nachrichten die Runde: Im Alter von gerade einmal 31 Jahren verstarb der Musikunternehmer nach einer plötzlichen Krankheit. Im Laufe seiner Karriere arbeitete der Brite mit zahlreichen Künstlern zusammen. Ed Sheeran stand er besonders nah. Nun meldet sich der Sänger erstmals zum Verlust seines guten Freundes zu Wort!

Via Instagram teilte der "Perfect"-Interpret rührende Zeilen. "Ich habe nichts gepostet, weil mir die Worte fehlen. Ich kann nicht antworten, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll", erklärte er sein Schweigen und fuhr fort: "Jamal ist mein Bruder. Sein Licht leuchtete so hell. Er nutzte es nur, um andere zu erleuchten, und verlangte nie eine Gegenleistung." Der 31-Jährige habe das am eigenen Leib erfahren. "Ohne ihn wäre ich nicht hier, weder beruflich noch persönlich. Es wird nie etwas geben, das auch nur annähernd an ihn heranreicht", ist sich der Musiker sicher.

Auch auf Jamals Account sticht seine Freundschaft mit Ed direkt ins Auge. In seinem letzten Post hatte der Musik-Mogul dem Rotschopf zum Geburtstag gratuliert. "Ich bin gesegnet, dich in meinem Leben zu haben, Bruder. Du weißt, dass du schon lange befreundet bist, wenn du die Jahre nicht mehr zählen kannst!", hatte er vor rund einer Woche noch geschwärmt.

Getty Images Jamal Edwards bei den Brit Awards in London, Februar 2019

Instagram / jamaledwards Ed Sheeran vor einem Gemälde von Jamal Edwards

Instagram / jamaledwards Jamal Edwards und Ed Sheeran

