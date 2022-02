Für Chiara Madonna (24) ist die Reise beim Bachelor vorbei. In der diesjährigen Staffel der Kuppelshow versuchte die gebürtige Hamburgerin, das Herz von Dominik Stuckmann (30) zu erobern, doch ist gescheitert: In der fünften Nacht der Rosen musste sie die Heimreise antreten. Doch sie war nicht von Anfang an dabei, sondern rückte in der dritten Folge nach. Promiflash fragte bei ihr mal nach: Sieht Chiara das nun als Nachteil an?

Auch wenn die 24-Jährige zwei ganze Folgen verpasste, denkt sie nicht, dass das negativ für sie war. "Ich denke es war kein Nachteil, sondern vielleicht sogar eher ein Vorteil, da man ein ganz anderes Aufsehen bekommt", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Aber dennoch hatten andere Kandidatinnen schon ein deutlich engeres Verhältnis mit Dominik, wie sie zugab: "Trotz allem muss ich sagen, dass die eine oder andere einem definitiv etwas voraushatte, was man auch meiner Meinung nach nicht mehr hätte aufholen können."

Dass sie die Show nun wieder verlassen musste und den Rosenkavalier nicht für sich gewinnen konnte, stimmte Chiara jedoch auch etwas traurig. "Ich wäre sehr gern noch geblieben, da diese Zeit einfach unvergesslich war und ich gerne die Zeit noch genutzt hätte, ihn besser kennenzulernen", gab sie im Interview zu.

Die Bachelor-Nachzüglerinnen Chiara Fröhlich und Chiara Madonna

Chiara Madonna, Bachelor-Girl

Dominik Stuckmann und die Kandidatinnen in der fünften Bachelor-Folge

