Jetzt werden bei RTL auch Frauen miteinander verkuppelt! Auch ohne den Ex-Moderator Ralf Schmitz (47) steht Take Me Out beim Sender noch hoch im Kurs. Jan Köppen (38) als neues Gesicht der Datingshow gibt sein Bestes, heiße Singleladys an den Mann zu bringen. Seit einiger Zeit gibt es immer wieder auch ein Special, in dem homosexuelle Männer die Chance auf ihr großes Glück haben. Was nach "Take Me Out – Boys Boys Boys" noch fehlt? Das Pendant für lesbische Frauen – und genau das kommt jetzt mit "Take Me Out – Girls Girls Girls".

"Eine mutige Frau stellt sich dem Urteil 30 lesbischer Single-Damen. Die Single-Ladys, die von der Kandidatin nicht angetan sind, können in drei Runden den Buzzer drücken und somit freiwillig ausscheiden", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Produktionsfirma UFA. Das bedeutet also: Auch in der Sendung nur für Damen bleiben die bisherigen Regeln bestehen. Bleiben am Ende datebereite Singles übrig, darf sich die vorgestellte Frau ihre Favoritin für ein Rendezvous in der altbekannten Limousine auswählen.

Geplant seien derzeit zwei Folgen des Kuppelformat-Ablegers, die wie immer von Jan moderiert werden. Wann "Take Me Out – Girls Girls Girls" ausgestrahlt wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Zunächst wird auf der offiziellen Seite zur Show zum Casting eingeladen. Alle potenziellen Bewerberinnen dürfen zwischen 18 und 40 Jahre alt sein und sollten mit Schlagfertigkeit und einem coolen Spruch überzeugen können.

TVNOW / Guido Engels Szene aus "Take Me Out XXL"

TVNOW Ralf Schmitz bei "Take Me Out – Boys Boys Boys" mit Kandidaten

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

