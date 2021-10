Take Me Out geht in eine weitere rein männlich besetzte Runde! Anfang des Jahres war die Boys-Edition der Speed-Dating-Show bereits über die Bildschirme geflimmert. In dem Special suchten homosexuelle Männer nach ihrem Mister Right – inklusive wilder Flirts und frecher Sprüche. Die Gay-Version kam beim Publikum offenbar richtig gut an – denn schon bald folgt die Fortsetzung von "Take Me Out - Boys Boys Boys"!

Das verkündete die Produktion jetzt via Instagram: "Es gayt wieder los! The Boys are back", heißt es zu einem ersten Foto von Moderator Jan Köppen (38) mit den Kandidaten. Ab dem 13. November sollen die neuen Episoden mit dem Nachfolger von Ralf Schmitz (46) ausgestrahlt werden, erklärt das Posting weiter: "30 liebeshungrige Singlemänner sind heiß auf den Preis – ihren Traumprinzen!"

Neben den Top-Quoten gibt es einen weiteren Grund, weshalb die Gay-Edition der Sendung erneut ausgestrahlt werden soll. Die Produzentin Ilka Loch schilderte gegenüber Bild: "Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen, mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen. Hauptsache es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen!"

Anzeige

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Anzeige

TVNOW Ralf Schmitz bei "Take Me Out – Boys Boys Boys"

Anzeige

Getty Images "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de