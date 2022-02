Sarah Knappik (35) ist wegen der aktuellen Situation in der Ukraine total aufgelöst! Am Morgen des 24. Februars wurde in dem Staat der Kriegszustand ausgerufen. Russland hatte begonnen, die Ukraine an mehreren Fronten anzugreifen, um zu versuchen, das Land, das bis 1991 zur Sowjetunion gehörte, zurückzugewinnen. Dass dieser Konflikt so weit ausartet, versetzt viele Menschen auf der Welt in Angst und Schrecken. Sarah schilderte die Situation einer Freundin vor Ort – und ist am Boden zerstört.

In ihrer Instagram-Story meldete sich das Model unter Tränen bei seinen Fans. "Ich bitte die Politik, endlich was zu unternehmen. Bei meiner Freundin ist gerade eine Bombe eingeschlagen." Während sich die Freundin in der Ukraine aufhalte, seien deren Kinder in Deutschland. Sarah betonte: "Wenn Männer Kinder kriegen würden, dann würden sie keine Kriege führen. Ich habe so Angst um meine Freundin. Es ist alles Ernst, Leute. [...] Ich habe keinen Bock auf Krieg." Inzwischen hat die 35-Jährige die Sequenzen wieder gelöscht.

Neben Sarah solidarisierten sich auch eine Reihe weiterer Promis mit der Ukraine. Der ehemalige GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (32) rief in seiner Insatgram-Story zu mehr Menschlichkeit auf: "Finden wir einen Weg, damit der Krieg aufhören kann und die gesamte Friedensordnung auf unserem Planeten wieder hergestellt werden kann." Auch Daniela Büchner (44) zeigte sich erschüttert: "Was gerade passiert, ist nicht in Worte zu fassen." Wegen der aktuellen Lage, habe sich die Goodbye Deutschland-Protagonistin dazu entschieden, vorerst alle Kooperationen abzusagen und keine Werbung zu posten.

Getty Images Sarah Knappik, Realitystar

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest in der finalen Dschungelprüfung

Instagram / dannibuechner Danni Büchner

