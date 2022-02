Oh, là, là – auf diesem Red Carpet ging es aber ganz schön heiß zu! Schon lange fiebern die Fans The Batman entgegen. Am 3. März hat dann endlich das Warten ein Ende und die Supporter können sich selbst von Robert Pattinson (35), Zoe Kravitz (33) und Co. in dem Blockbuster überzeugen. Doch schon bei der Premiere in London sorgten die Stars für Kreisch­alarm: Vor allem Zoe überraschte mit einem besonders hotten Look die Fotografen!

Die 33-Jährige flanierte in einer schwarzen Abendrobe mit raffinierten Cut-Outs unter den Brüsten über den roten Teppich. Ihr maßgeschneidertes Saint-Laurent-Kleid von Anthony Vaccarello wird dabei wohl weit über 2.000 Euro gekostet haben. Robert hingegen ging es da etwas schlichter an. Er trug bei der Premiere in der britischen Hauptstadt einen grauen Oversize-Anzug der Designerin Jil Sander (78). Sein Co-Star Andy Serkis überraschte mit einem ausgefallenen Anzug mit karierten Highlights an der Jacke.

Dass die Dreharbeiten zu diesem Kinokracher nun vorbei sind, dürfte vor allem Hauptdarsteller Robert erleichtert haben. In einem Interview mit GQ hatte der Brite nämlich verraten, dass der Dreh nicht immer leicht war: "Es war mit Abstand das Schwierigste, was ich bisher gemacht habe. [...] Es war die ganze Zeit dunkel, und ich fühlte mich sehr einsam."

Getty Images Zoe Kravitz bei der "The Batman"-Premiere, Februar 2022

Getty Images Andy Serkis bei der "The Batman"-Premiere

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

