Wie konnte das denn passieren? Knapp 16 Jahre regierte Angela Merkel (67) Deutschland – bis die ehemalige Bundeskanzlerin im vergangenen Dezember ihr Amt abgab und Platz für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (63) machte. Auch nach ihrer Amtszeit bekommt die Politikerin zu ihrer Sicherheit Personenschutz. Dieser scheint nun aber einen kleinen Moment gedöst zu haben – Merkel wurde im Supermarkt nämlich das Portemonnaie gestohlen!

Wie Bild erfahren haben will, wurde die Ex-Bundeskanzlerin beim Einkaufen beklaut. Angeblich befand sich die Geldbörse in ihrer Tasche, die am Einkaufswagen hing. Die Polizei bestätigte, dass am Donnerstagmittag eine 67-Jährige Opfer eines Diebstahls wurde. Wie es trotz eines Personenschützers zu der Situation kommen konnte, ist noch unbekannt.

Merkels Abschied im Dezember war äußerst emotional gewesen. "Ich empfinde Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, Dankbarkeit für das Vertrauen. Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst, ist das wichtigste Kapital in der Politik", hatte sie damals in ihrer Rede gesagt.

