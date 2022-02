Sind Isabelle Denise und Dustin Hoche doch kein Paar? In der aktuellen Staffel von Are You The One? hatten sich die Münchnerin und der Berliner kennengelernt. In der Show waren die zwei zwar kein Perfect Match – aber es funkte zwischen ihnen. Zuletzt schien es dann, als wären die beiden inzwischen ein Pärchen, denn ein Promiflash-Leser erwischte sie knutschend beim Karneval. Doch jetzt beteuert Isa: Dustin ist nur ein Freund.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die tätowierte Beauty zu Wort. In einem längeren Statement stellte sie klar: "Dustin und ich sind nicht zusammen. Auch nicht fast zusammen. Wir verstehen uns gut!" Isa gab weiter an, es habe mit den beiden aufgrund verschiedener Ansichten zu gewissen Themen nicht geklappt. "Wir sind Single like a Pringle", beteuerte sie in einem weiteren Clip.

Ob Isa und Dustin also wirklich kein Pärchen sind? Wie der Augenzeuge Promiflash berichtete, sollen die zwei in einem kurzen Gespräch etwas anderes erzählt haben: "Ja, die haben gesagt, sie machen es die Tage offiziell. Die waren beide zusammen feiern und haben sich geküsst!"

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

Privat Dustin Hoche und Isabelle Denise, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Instagram / dustinho95_ Dustin Hoche, "Are You The One?"-Kandidat

