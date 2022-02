Sie haben also doch noch zueinandergefunden! Bei Are You The One? sorgten die Kandidaten Dustin Hoche und Isabelle Denise für Drama. Denn sie konnten nicht wirklich mit-, aber auch nicht ohneeinander. Kurz vor dem Finale wurden sie sogar in die Matchbox gewählt. Aber die beiden waren tatsächlich kein Perfect Match. Danach kriselte es auch gewaltig zwischen ihnen. Doch anscheinend haben sie sich wieder vertragen: Isabelle und Dustin sind nämlich ein Paar!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die zwei Reality-TV-Stars nun beim Kölner Karneval – und schoss sogar dieses Bild von ihnen. Auf die Frage, ob sie zusammen seien, reagierten sie mit eindeutigen Blicken. "Ja, die haben gesagt, sie machen es die Tage offiziell. Die waren beide zusammen feiern und haben sich geküsst", betonte die Tippgeberin.

Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigten sich die beiden noch nicht zusammen. Stattdessen postete Dustin beispielsweise, wie er mit seinem Show-Kollegen Mike Hessel auf die Piste ging. Aber bestimmt melden sich der Berliner und Isabelle diesbezüglich noch bei ihren Fans.

Instagram / isabelle.denise Isabelle Denise, Kuppelshow-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Dustin, "Are You the One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Isabelle, "Are You the One?"-Kandidatin

