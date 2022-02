Joachim Llambi (57) wird endlich wieder sein hartes Urteil fällen! Vergangene Woche hatten die Let's Dance-Fans auf den gefürchteten Juror verzichten müssen: Wegen einer Covid-Erkrankung fiel der ehemalige Profitänzer in der Auftaktshow der neuen Staffel aus und wurde von Rúrik Gíslason (34) vertreten. Doch jetzt muss der Kicker seinen Platz hinterm Jurypult wieder räumen: Llambi ist heute Abend bei "Let's Dance" zurück!

Das wurde am Freitagmorgen auf dem Instagram-Kanal der Sendung verkündet. In einem kurzen Statement heißt es: "Gute Nachrichten am Morgen von Show 1: Herr Llambi konnte sich nach seiner Corona-Erkrankung freitesten und wird wieder am Jurypult Platz nehmen!" Zudem wurde bereits eine kleine Warnung ausgesprochen: "Also, liebe Promis, nehmt euch in Acht: Herr Llambi is back!"

Die treuen Fans der Sendung dürften sich über das Comeback des strengen Punktrichters total freuen. Immerhin waren viele Zuschauer mit seinem Ersatz Rúrik nicht allzu zufrieden gewesen. Viele User beschwerten sich im Netz, der Sieger von 2021 bringe nicht ausreichend Expertise mit.

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, Jochaim Llambi und Jorge González bei "Let's Dance"

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Rúrik Gislason bei "Let's Dance", 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de