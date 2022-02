Ein weiterer heißer Arzt verabschiedet sich aus dem Grey Sloan Memorial Hospital! Seit 2005 begeistert das Ärzteteam rund um Meredith Grey (Ellen Pompeo, 52) ein Millionenpublikum. Nach 18 Staffeln voller Liebe, Leidenschaft und Drama steht jetzt auch fest: Es wird noch eine Fortsetzung geben! Ab 21. März wird aber zunächst die 18. Staffel im deutschen TV ausgestrahlt – und einer der Hauptcharaktere wird die Serie auf jeden Fall verlassen. Wer sich überraschen lassen möchte, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen.

Achtung, Spoiler!

Richard Flood (39), besser bekannt als Dr. Cormac Hayes, wird die Serie nach der Hälfte der 18. Staffel verlassen. Das kündigte sich jetzt in der vorhergehenden Folge an und wurde von Quellen gegenüber von Just Jared bestätigt. Dr. Cormac Hayes beschloss, seinen Rücktritt einzureichen, nachdem er in Dr. Owen Hunts Plan verwickelt wurde, sterbende Soldaten mit Medikamenten für ärztlich assistierten Selbstmord zu versorgen. Er stand vor einem ethischen Dilemma, denn er hätte Owen anzeigen müssen oder riskiert, seine ärztliche Zulassung zu verlieren. Stattdessen beschloss er, das Grey Sloan zu verlassen und zu seinen Kindern nach Irland zurückzukehren.

Damit verlässt erneut einer der Hauptcharaktere die Serie. Die Figur des Dr. Cormac Hayes tauchte erstmals in der 16. Staffel der Arztserie auf und ersetzte Alex Karev, gespielt von Justin Chambers (51), der nach der 15. Staffel die Segel strich. Cormac war eine Art Geschenk von Christina Yang an Meredith, wie sich in der ersten Folge mit dem "Neuen" herausstellte. Die Fans werden den Hottie sicherlich vermissen.

