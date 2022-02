Ist Kanye West (44) schon wieder auf Frauenfang? Nachdem Kim Kardashian (41) die Scheidung von dem "Stronger"-Interpreten eingereicht hatte, zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder super-happy mit ihrer neuen Liebe Pete Davidson (28). Nach seinen angeblichen Liebeleien mit Irina Shayk (36) und Julia Fox (32) kündigte Kanye zuletzt an, seine Ex-Frau zurückgewinnen zu wollen. Das scheint nun jedoch wieder vergessen zu sein – denn Kanye zeigt sich momentan immer wieder gemeinsam mit derselben Dame.

Nachdem Chaney Jones den Rapper bereits am Dienstag zu der Listening-Party seines neuen Albums "Donda 2" begleitet hatte, wurden die zwei am vergangenen Mittwoch erneut zusammen gesehen. Diese Paparazzi-Fotos zeigen den vierfachen Vater und die Influencerin dabei, wie sie am Mittwoch gemeinsam durch die Straßen Miamis schlenderten. Während Kanye lässig in Hoodie, Jeans und Stiefeln unterwegs war, trug Chaney einen schwarzen Ganzkörperanzug mit übergroßer Sonnenbrille und schwarzen Yeezys – Kanyes Sneaker-Marke.

Ob sich auch Kanyes Neue in Sachen Outfit Inspiration bei seiner Verflossenen holt? – immerhin wurde auch Kim bereits öfter in diesem Look abgelichtet. Auch Kanyes letzte Freundin schien sich immer wieder an Kims Style zu orientieren. Julia ließ sich sowohl in einem schwarzen Einteiler aus Spitze als auch in einem transparenten Bodysuit mit Wellenmotiv ablichten – genau dieselben Modelle hatte Kim zuvor getragen.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Action Press / Backgrid Collage: Kanye West und Chaney Jones

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

