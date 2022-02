Vermisst da etwa jemand seine Ex? Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) hatten im letzten Jahr überraschend ihre Trennung verkündet. Der Keeping up with the Kardashians-Star bändelte daraufhin mit Pete Davidson (28) an, während der Rapper sich einer kurzen Liaison mit Julia Fox (32) hingab – der "Stronger"-Interpret und das Model sind mittlerweile schon wieder getrennt. Fühlt sich Kanye nun etwa einsam? Am Valentinstag schickte er Kim eine riesige Ladung Rosen!

Auf Instagram postete der US-Amerikaner zwei Fotos, auf denen ein großer Geländewagen zu sehen ist. Dieser ist mit einer satten Anzahl an Rosen beladen, die sich auf dem Heck aneinanderreihen. Eine Zeile mit den Worten "My Vision Is Krystal Klear" ziert die linke Seite des Trucks und findet sich auch in der Beschreibung des Posts wieder – mit zahlreichen Rosen-Emojis als Ergänzung. Der Musikproduzent hatte seiner einstigen Geliebten zum Valentinstag immer gerne exquisite Geschenke gemacht. Diese Tradition wollte er wohl beibehalten!

Ob sich die Reality-TV-Bekanntheit über diesen Anblick gefreut hat? Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigten jedenfalls, dass Kim und ihr Lover Pete den besonderen Tag der Liebe schon vorab gefeiert hatten. Beide brachen am Samstagabend zu einem romantischen Dinner auf und wurden später dabei gesichtet, wie sie sich küssten. Offenbar genossen die beiden Turteltauben ein gelungenes Date.

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

Instagram / kanyewest Der mit Rosen beladene Truck, den Kanye West an Kim schickte

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

