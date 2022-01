Will hier jemand nachäffen? Vor einigen Tagen wurde Kanye West (44) bei einem Date mit Schauspielerin Julia Fox gesehen. Nachdem seine Ex Kim Kardashian (41) Anfang letzten Jahres die Scheidung eingereicht hatte, probiert sich der Rapper derzeit im Dating-Leben aus und trifft sich mit einigen Frauen – darunter auch die "No Sudden Move"-Bekanntheit. Doch die weist verdächtige Parallelen zu seiner Ex auf: Julia scheint sich an Kims Style zu orientieren!

Im Dezember 2019 posierte die "Der schwarze Diamant"-Darstellerin auf dem roten Teppich in einem schwarzen Einteiler aus Spitze – genau das gleiche Modell hatte Kim bereits im Januar desselben Jahres getragen. Und das war nicht das einzige Stück, das Julia von ihr kopierte: Der transparente Bodysuit mit Wellenmotiv, den sie vergangenes Jahr getragen hatte, war von der gleichen Quelle inspiriert gewesen: Schon 2018 hatte er die Kurven der Keeping Up with the Kardashians-Beauty geschmückt, wie Bilder, die The Sun vorliegen, beweisen.

Es könnte natürlich nur ein Zufall sein, dass Julia nun ausgerechnet den Ex ihres Style-Vorbilds datet. Doch Kanye dürfte das gefallen: Erst kürzlich verriet ein Insider, dass der "Gold Digger"-Interpret sich lediglich ablenken wolle, doch sein Ziel immer noch Kim sei. "Sie ist die Einzige in seinem Herzen, und er glaubt, dass sie Seelenverwandte sind und am Ende wieder zusammenkommen werden", plauderte die Quelle gegenüber E! News aus.

Kim Kardashian, Januar 2019

Julia Fox, Schauspielerin

Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

