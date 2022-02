Keno Rüsts Freunde feiern das neue Liebesglück ihres Kumpels. Passend zum Valentinstag teilte der einstige Bachelorette-Gewinner einen niedlichen Schnappschuss Arm in Arm mit einer hübschen Blondine. Gegenüber Promiflash bestätigte der Influencer schließlich, dass es sich bei der Unbekannten um seine neue Liebe handelt und der Hottie endlich wieder auf Wolke sieben schwebt. Das haben auch Leander Sacher (24) und Niko Griesert (31) bemerkt und sind happy für ihren Kumpel.

"Ich freue mich unheimlich für ihn. Er hat eine ganz tolle Frau an seiner Seite, die ihn toll unterstützt", verrät Ex-Bachelor Niko im Gespräch mit Promiflash. "Man merkt, dass er richtig glücklich ist", erzählt er weiter und fügt hinzu, dass Keno nun scheinbar richtig angekommen sei. Dieser Meinung ist auch sein guter Freund Leander. "Keno fühlt sich sehr sehr wohl in einer Beziehung und ich denke auch, dass er sehr glücklich damit ist", schließt der 24-Jährige ab.

Nachdem das Liebesglück mit Gerda Lewis (29) nach Ende ihrer gemeinsamen Bachelorette-Staffel im Jahr 2019 nicht lange angehalten hatte, machte sich Keno im vergangenen Jahr erneut auf die Suche nach der großen Liebe. Doch auch seine Teilnahme bei Mein Date, mein bester Freund & ich lief nicht wie erhofft. Dennoch habe der Hottie "aus jeder Erfahrung auch etwas Positives" mitgenommen und seine Partnerin schließlich außerhalb des TVs gefunden.

Instagram / keno_ruest Keno Rüst mit einer unbekannten Frau

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im Mai 2021

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Influencer

