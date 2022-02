Bastian Bielendorfer (37) ist hin- und hergerissen. Der Comedian gehört in der aktuellen Staffel zum Promicast von Let's Dance. Mit Ekaterina Leonova (34) an seiner Seite möchte er beweisen, dass er doch etwas Rhythmus im Blut hat. Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine überschatten allerdings auch den eigentlich fröhlichen Tanzabend bei RTL. Viele Fans fordern, dass die Show aus Respekt für die Menschen vor Ort abgesagt wird. Bastian hält das aber nicht für die beste Lösung – er verteidigt die Ausstrahlung der Show.

In seiner Instagram-Story betonte der 37-Jährige, dass er sich schon viele Gedanken über die schreckliche Kriegssituation gemacht habe. Ob "Let's Dance" deswegen pausieren sollte? "Ich habe mich das auch gefragt", begann der Autor und fügte hinzu: "Das, was dort passiert, ist eine Katastrophe für die ganze Welt. Ich hoffe, dass so wenig wie möglich zu Schaden kommen." Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass der Verzicht auf etwas Spaß und gute Laune irgendjemandem helfen könne. "Ich glaube, es würde sich an der Situation nichts ändern, wenn wir die Show nicht machen. Die paar Farbsprenkel im Leben der Menschen wegzunehmen, hilft nicht, eine katastrophale Situation zu verändern", stellte er klar.

Trotzdem könne der ehemalige "Das Wunschmenü der Stars"-Teilnehmer solche Forderungen der Zuschauer verstehen. "Alle sind überfordert mit der Situation", hielt er fest. Er hoffe, dass ein Weg gefunden werden kann, das Leiden der Menschen zu beenden.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de