Könnte Ekaterina Leonova (34) auch mit Bastian Bielendorfer (37) den Let's Dance-Sieg holen? In den vergangenen Jahren machte die schöne Profitänzerin schon aus so manchem Laien auf dem Parkett einen absoluten Star: So haben mit ihr als Mentorin bereits Handballspieler Pascal Hens (41), Schauspieler Ingolf Lück (63) und Sänger Gil Ofarim (39) die knallharte Tanz-Show gewonnen. In der neuen Staffel wurde Ekat nun Bestseller-Autor Bastian Bielendorfer zugeteilt – der bisher nicht gerade als Favorit gilt. Kann sie das ändern?

Genau diese Frage beantwortet die 34-Jährige jetzt im Promiflash-Interview: "Ich kann dazu noch gar nicht viel sagen, weil wir uns gerade erst tänzerisch kennenlernen. Er sagt selbst, dass er nicht so die Connection zu seinem Körper hat, und das versuche ich natürlich zu ändern und glaube, dass man da sicherlich dran arbeiten kann", erklärt Ekat ehrlich. "Aber mit der Zeit wird Basti hoffentlich merken, wie viel Spaß es macht, wenn man seine Fitness und Bewegung verbessert und hoffentlich entsprechend auch gute Bewertungen bekommt."

Diese Erfahrung sei die beste Motivation und werde ihm helfen, besser zu werden. "Dafür bin ich da! Ich möchte ihn glänzen lassen, als Team mit ihm zusammenwachsen und natürlich auch abliefern", betont Ekat weiter. "Ob uns das gelingt, bleibt abzuwarten, aber ich denke da immer positiv." Sie sei überzeugt, dass es so oder so harte Arbeit wird. "Das gehört dazu, denn die Zuschauer erwarten, dass wir einen schönen Tanz abliefern..."

Wie will Ekat denn genau mit Bastian vorgehen? "Wenn man hier und da Einschränkungen hat, versuche ich natürlich, die Schwächen zu verstecken und die Stärken hervorzuheben. Das ist manchmal eine echte Herausforderung, aber wir kämpfen!", stellt die Beauty klar. Abschließend beteuert sie: "Spaß haben wir neben der Anstrengung auf jeden Fall – Basti ist megalustig. Also habe ich immer etwas zum Lachen."

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

