Jana Kramer (38) würde die Zeit gerne zurückdrehen. Die einstige One Tree Hill-Beauty verkündete im April 2021, dass sie sich von ihrem damaligen Ehemann Mike Caussin (34) scheiden lassen möchte. Seit dem darauffolgenden Juli ist das Ehe-Aus auch auf dem Papier bestätigt. Der Footballer soll an einer Sexsucht leiden und Jana mehrfach betrogen haben. In einem Interview wünscht sie sich jetzt, die Scheidung viel eher eingereicht zu haben.

Mit US Weekly redet Jana im Rahmen der Promo für ihren neuen Song "Your Story" Klartext. "Ich wünschte, ich hätte ihn früher verlassen", sagt sie dort ganz klar. Das Gefühl, dass eine Last von ihr abgefallen ist und sie sich nun viel leichter fühlt, hätte sie gerne früher verspürt. Doch sie ließ sich von Gedanken wie "Niemand wird mich wollen, ich bin eine Mutter, ich bin geschieden" verunsichern.

Seit Dezember 2021 ist Jana mit dem Fitnesstrainer Ian Schinelli zusammen und sehr glücklich. Kinder könnte sie sich mit ihm aber eher keine mehr vorstellen: "Ich denke, Kinder sind vom Tisch. Ich werde dieses Jahr 39. Es müsste sehr schnell gehen und ich will nichts erzwingen."

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihren Kindern

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihr neuer Partner Ian Schinelli

