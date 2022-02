Kris Jenner (66) und Corey Gamble (41) räumen die Gerüchte aus dem Weg. 2014 begannen die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Unternehmer sich zu daten – seitdem ist er fester Bestandteil im Kardashian-Jenner-Clan. Davon war Kanye West (44) zuletzt aber nicht unbedingt überzeugt: Der Ex von Kris' Tochter Kim Kardashian (41) warf Corey vor, fremdgegangen zu sein. Doch durch einen Post wird deutlich: Kris und Corey sind aber offensichtlich noch ein Paar!

Nachdem der Rapper vor einigen Tagen den Freund von Kris unter anderem als gottlos beschimpfte, geht aus einem Post auf Instagram nun hervor: Der Diss des einstigen Schwiegersohns hat nichts an der Beziehung gerüttelt. Das Paar sendete nun nämlich eine Grußkarte an Freunde und unterschrieb mit: "Wir lieben euch so sehr. Liebe Grüße, Kris und Corey."

Bislang deutete auch außer Kanyes Beschuldigungen nichts auf eine Trennung der beiden hin. Zu seinem Geburtstag im November schwärmte das Fa­mi­li­en­ober­haupt im Netz erst, wie glücklich es mit Corey ist: "Du bist der wundervollste Partner [...] und der beste, wunderbarste Mann für meine Kinder und Enkelkinder! Du bist so ein besonderer Teil meines Herzens und meiner Seele."

Getty Images Rapper Kanye West im Dezember 2013 in Miami

Instagram / coreygamble Corey Gamble und Kris Jenner

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner in Monaco

