Was hält Mathias Mester (35) von Renata Lusin (34) als Tanzpartnerin? Die gebürtige Russin wählte in der Let's Dance-Kennenlern-Show den ehemaligen Leichtathleten aus, um mit ihm die diesjährige Staffel zu bestreiten. Im vergangenen Jahr trat sie an der Seite des Ex-Fußballers Rúrik Gíslason (34) auf – und konnte mit ihm sogar den Sieg erringen. Doch wie geht es Mathias jetzt damit? Hat er Angst, Renata als Tanzpartner zu enttäuschen?

Im Interview mit Promiflash verriet der 35-Jährige: "Ich merke für mich, dass ich schon fleißig sein und am Ball bleiben muss. Aber das wusste ich ja vorher, dass 'Let’s Dance' kein Spaziergang wird." Angst, der Herausforderung nicht gerecht zu werden, hat er aber nicht. Es sei ihm von Anfang an darum gegangen, aus seiner Komfortzone rauszukommen: "Und das bin ich jetzt."

Mittlerweile hat Mathias auch schon die ersten Trainingseinheiten mit Renata hinter sich. "Es ist extrem lehrreich. Gleichzeitig haben wir aber auch jede Menge Spaß während der Trainings", lautete sein erstes Fazit. Er und die 34-Jährige würden super zusammenpassen. "Ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam rocken werden", gab sich der gelernte Bürokaufmann zuversichtlich.

