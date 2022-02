Bei diesem Film hat sich Robert Pattinson (35) ziemlich verausgabt. Der Schauspieler spielt in dem neuen Streifen The Batman den titelgebenden Superhelden und stand dafür unter anderem neben Zoe Kravitz (33) vor der Kamera. Der Dreh unter der Regie von Matt Reeves (55) hatte es dabei ganz schön in sich! Nun gab Robert zu: Er ist froh, wenn er das Projekt bald hinter sich lassen kann.

Bei der Filmpremiere in London verriet der Twilight-Darsteller gegenüber The Sun, dass der Dreh "eins der schwierigsten Dinge" in seinem Leben gewesen sei. Denn dieser war angeblich nicht nur körperlich anstrengend, auch habe er währenddessen mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt. Am 4. März kommt der Film schließlich in die Kinos – wenn das dann geschafft ist, ist Robert ziemlich froh: "Es ist eine Erleichterung. Für Matt Reeves sind das fünf Jahre, ich habe immerhin drei Jahre daran gearbeitet."

Der Grund dafür, dass der 35-Jährige die Zeit am Set so anstrengend fand, war vor allem die Beharrlichkeit des Regisseurs. Eine Quelle betonte gegenüber The Sun, wie hart der Dreh unter ihm sei: "Matt besteht darauf, Szenen immer und immer wieder zu drehen, und er verzettelt sich in den kleinsten Details."

Courtesy of Warner Bros. Pictures/ ™ & © DC Comics Robert Pattinson in "The Batman"

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson am Set von "Batman"

