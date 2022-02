Wolke Hegenbarth (41) genießt ihren Urlaub offenbar in vollen Zügen! Die Schauspielerin machte 2016 die Liebe zu ihrem Partner Oliver Vaid öffentlich, mittlerweile hat sie auch einen Sohn mit ihm – allerdings hält die "Mein Leben und ich"-Darstellerin ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und an teilt Wolke aber dennoch ein paar seltene Einblicke in ihr Familien- und Liebesleben – so wie jetzt!

Momentan urlaubt die dreiköpfige Familie in Kapstadt und entspannt in der Sonne. An ihrer Auszeit wollte Wolke ihre Followerschaft wohl teilhaben lassen und postete auf Instagram ein süßes Pärchenfoto von sich und ihrem Oliver. Auf der Aufnahme lächeln die beiden gelassen in die Kamera. "Wenn die Erholung einsetzt", schrieb sie zu dem Bild.

Die Fans freuten sich riesig mit den Turteltauben und äußerten in der Kommentarspalte ihre Begeisterung. "Wow, so ein wunderschönes Foto. Einfach traumhaft schön" oder "Ihr seid ein hübsches Paar. Gute Erholung", schrieben Wolkes Follower unter anderem unter den Beitrag.

Getty Images Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth im Oktober 2021 in Berlin

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid

Getty Images Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

