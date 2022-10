Traumatisiert: Wolke Hegenbarth möchte kein zweites Kind

Wolke Hegenbarth (42) spricht über eine schwere Zeit. Die Schauspielerin durfte vor drei Jahren ihren Sohn Avi auf der Welt begrüßen. Was für viele Frauen das Schönste im Leben ist, wurde für sie zur Herausforderung: Ihr Sohn schlief nachts nie länger als zwei Stunden am Stück, was für sie in heftigem Schlafmangel endete, der sich über ein Jahr hinzog. Wolke würde rückblickend deswegen lieber kinderlos bleiben – und auch ein weiteres Kind kommt für sie nicht infrage.

Im Interview mit Spiegel gab die 42-Jährige zu, dass das erste Jahr mit dem Kind eine der schwierigsten Zeiten in ihrem Leben war. "Ich habe mich so wahnsinnig allein gefühlt in dem Jahr. Ich hatte das Gefühl, ich bin die Einzige, der es so geht. Egal, wo man hinschaut, endet die Geschichte immer damit, dass die Frau ihr Baby bekommt und glücklich ist", erklärte sie. Doch für Wolke war es eine anstrengende Zeit, die sie mental und körperlich mitgenommen hat: "Ich habe lange gebraucht, mich von dem Trauma des Schlafentzugs zu erholen. Ich kann mir aus dem Grund kein zweites Kind vorstellen".

Die Beziehung zu ihrem Partner Olli ist durch diese anstrengende Zeit jedoch nur noch stärker geworden. "Wir haben durch das Jahr aber auch herausgefunden, dass wir ein richtig gutes Team sind. Wir wissen jetzt, wir können fast alles gemeinsam schaffen", schwärmte Wolke. Und auch wenn sie es anders gemacht hätte, ist sie glücklich über ihren Sohn: "Wenn ich vorher gewusst hätte, wie das erste Jahr wird, hätte ich es nicht gemacht. Trotzdem sage ich im Nachhinein: Ich bin sehr froh, Mutter geworden zu sein."

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn auf dem Oktoberfest

Getty Images Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth mit ihrem Kind, August 2022

