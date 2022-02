Hat sich zwischen Kerstin und Max mehr entwickelt? Die beiden Are You The One?-Kandidaten waren sich ziemlich sicher, dass sie ein sogenanntes "Perfect Match" bilden. Doch in der Matchbox folgte dann die Enttäuschung: Laut der Experten würden sie nicht perfekt zusammenpassen. Doch hinderte die beiden das auch daran, sich nach der Show weiter kennenzulernen? Jetzt gaben Kerstin und Max ein Update.

Beim "Are You The One?"-Wiedersehen erzählte Kerstin, dass sie Max nach den Dreharbeiten mehrmals getroffen habe: "Wir haben uns supergut verstanden." Für eine Beziehung habe es dann aber doch nicht gereicht, wie Max verriet: "Wir haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt mit der Entfernung." Immerhin trennen die Wohnorte der 23-Jährigen und des dualen Studenten mehrere 100 Kilometer.

Auch mit Tim, auf den Kerstin ein Auge geworfen hatte, hat sich nichts entwickelt. Der 21-Jährige hatte ihr allerdings schon während der Show eine Abfuhr erteilt, weshalb sie bitterlich weinte. Im Nachhinein fand die Erzieherin dennoch liebe Worte für den Studenten: "Ich fand ihn supersympathisch, wir hatten viel Spaß zusammen. Mehr war das aber auch nicht."

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

RTL / Markus Hertrich Kerstin, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Max, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Tim, "Are You The One?"-Kandidat

