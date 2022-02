Sind Kerstin Brc und Max Wessel enttäuscht? Endlich war es so weit: Die beiden Are You The One?-Turteltauben wurden von ihren Mitkandidaten in die Matchbox gewählt. Fast alle Bewohner der Villa waren sich sicher, dass der Student und die Erzieherin perfekt zusammenpassen. Doch dann folgte der große Schock: Die beiden sind kein Perfect Match! Mit Promiflash sprachen Kerstin und Max nun über die Entscheidung: Wie geht es ihnen nach der Pleite?

Im Promiflash-Interview wirkte die 23-Jährige total geknickt: Sie konnte überhaupt nicht glauben, dass der Hottie nicht ihr Perfect Match ist. Schließlich habe sie sich so gut mit Max in der Villa verstanden. "Ich war sehr enttäuscht und traurig", gab Kerstin ehrlich zu. Dem Reality-TV-Star geht es da ganz ähnlich. Er war nämlich ebenfalls davon überzeugt, dass die Beauty sein Match ist. "Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die Villa verlassen hätten können und Zeit zu zweit gehabt hätten", meinte der 23-Jährige.

Trotzdem will die Brünette die Hoffnung noch nicht aufgeben – und weiterhin nach dem perfekten Partner suchen. Nach der Matchbox-Entscheidung habe sie sich auch schon einige Gedanken gemacht, wer stattdessen ihr Perfect Match sein könnte. "Nach einigen Gesprächen kamen für mich nur noch Leon, Antonino und Tim infrage", berichtete Kerstin.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / maxhendrikwessel Max Wessel, "Are You The One?"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige

Instagram / tim.barela Tim Barela, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de