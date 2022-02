Mark Zuckerberg (37) ist immer noch ganz verliebt in seine Priscilla Chan (37). Der Unternehmer und die Ärztin sind seit 2012 verheiratet und haben mit Max (6) und August zwei gemeinsame Töchter. Immer mal wieder postet der 37-Jährige im Netz Bilder von oder mit seiner Frau und drückt seine große Bewunderung für sie aus. Jetzt gratulierte Mark Priscilla mit einem süßen Beitrag zum Geburtstag.

Auf Instagram postete der Meta-Chef jetzt einen süßen Pärchen-Schnappschuss. Darauf lächelt er sie verliebt an, während sie über beide Ohren in die Kamera strahlt. Den Anlass für das Bild machte Mark darunter auch gleich klar, denn er versah den Post mit Glückwünschen an seine Liebste: "Alles Gute zum Geburtstag an die Hauptperson in unserer Familie!" Damit zeigte er wohl nicht nur, wer im Hause Zuckerberg die Hosen anhat, sondern spielte auch auf die Aufschrift Priscillas Sweaters an. "Die Hauptperson" steht nämlich ganz deutlich auf der Brust der Dunkelhaarigen geschrieben.

Dieses private Glück wird den Milliardär hoffentlich über den finanziellen Verlust hinwegtrösten, den er zuletzt verschmerzen musste. Wegen des weltweiten Ausfalls seiner sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und WhatsApp im vergangenen Oktober soll Mark nämlich rund 5,2 Milliarden Euro verloren haben. Deswegen rutschte er auf der Liste der reichsten Menschen der Welt auf Platz fünf ab.

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg 2020

Instagram / zuck Priscilla Chan mit ihren Kindern August und Max

Getty Images Mark Zuckerberg, Juli 2021

