Am Donnerstag lief die vierte Folge von Germany's next Topmodel über die TV-Bildschirme! In dieser kam es zu Momenten, die sicherlich in den Köpfen der Zuschauer bleiben werden – wie etwa ein freiwilliger Ausstieg. Denn Lenara entschied sich dazu, die Show aufgrund von starkem Heimweh zu verlassen. Offenbar hatte dies auch mit einer bestimmten Kandidatin zu tun, die ihr angeblich ein schlechtes Gefühl gegeben habe: Die temperamentvolle Noëlla. Die wiederum verriet jetzt: Sie hat in der Vergangenheit mit sich selbst gehadert.

Die 24-Jährige hatte offenbar mit Komplexen zu kämpfen. Das machte sich durch ein mangelndes Selbstbewusstsein bemerkbar, das im Zusammenhang mit ihrem damaligen Übergewicht entstand. Auch für die Vernarbung am Bein schämte sich die gebürtige Kongolesin vor ihrer Teilnahme an der Modelshow. "Ich konnte mich nicht einmal selbst im Spiegel angucken und sagen: Du bist schön", verriet sie im Laufe der letzten Folge auf ProSieben. Sie habe erst in den letzten zwei bis drei Jahren gelernt, zu sich selbst zu finden und sich zu akzeptieren.

Auch wenn Noëlla sich mittlerweile ein beachtliches Selbstbewusstsein aufgebaut habe, seien die Anschuldigungen von Lenara nicht spurlos an der Berlinerin vorbeigegangen. "Solche Unterstellungen zu hören, ist einfach nur verletzend. Ich bin selbst ein Mensch, der viel mitmachen musste, viel gelitten hat, viel Schmerz ertragen hat", erklärte sie unter Tränen.

Instagram / lenaramadlin Lenara, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

