Heidi Montags (35) Speiseplan ist nichts für jedermann! Die The Hills-Bekanntheit investierte bereits eine Menge in ihren Körper. Weil sie immer wieder für ihr Aussehen kritisiert wurde, legte sich die Blondine schon im Alter von 23 Jahren unters Messer, um gleich zehn Beauty-OPs vornehmen zu lassen. Inzwischen scheint sie aber nicht mehr auf das Skalpell, sondern auf gesunde Ernährung zu setzen – doch auch in dieser Hinsicht hat die Reality-TV-Bekanntheit einen kuriosen Weg eingeschlagen: Im Netz präsentierte Heidi nun, wie sie eine rohe Leber verspeiste!

In einem Instagram-Video zeigte sich die 35-Jährige mit dem organischen Snack. Herzhaft biss sie in die rohe Leber und blickte dabei in die Kamera. "Es gibt so viele gesundheitliche Vorteile, wenn man Leber, tierische Organe und rohe Leber isst", erklärte sie. Dass ihre unkonventionelle Mahlzeit nicht jeden Geschmack treffen würde, schien Heidi bereits zu ahnen. "Man gewöhnt sich definitiv daran", versicherte die US-Amerikanerin allerdings.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi mit ihrem Imbiss erstaunte. Vor wenigen Wochen präsentierte sie sich auch schon beim Verzehr von Bullenhoden. "Es dreht sich alles um die tierischen Organe", titelte die Mutter eines Sohnes zu dem Video. Die Kommentarfunktion scheint sie bei ihren Essensclips aber vorsorglich deaktiviert zu haben.

Instagram / heidimontag "The Hills"-Star Heidi Montag

Instagram / heidimontag Heidi Montag, "The Hills"-Star

Instagram / heidimontag Heidi Montag, "The Hills"-Star

