Niko Griesert (31) will alles geben, wenn er um Michèle de Roos' Hand anhält! Der Ex-Bachelor und seine einstige Rosenanwärterin sind seit rund einem Jahr ein Paar. Die beiden führen nach dem Drama in der Kuppelshow inzwischen eine sehr glückliche Beziehung, wohnen zusammen und haben sich gemeinsam einen Hund geholt. Wenn es nach Michèle geht, lässt auch der nächste Meilenstein nicht mehr lange auf sich warten: eine Hochzeit! Tatsächlich hat Niko sich schon Gedanken gemacht, was den Heiratsantrag angeht...

Promiflash hat mal bei dem 31-Jährige nachgehakt, ob er seiner Liebsten die große Frage eher spontan oder durchgeplant stellen würde. Daraufhin betonte Niko: "Da werde ich schon richtig drauf hinarbeiten! Der Moment soll einfach perfekt sein und romantisch – und genauso, wie Michèle sich das ihr Leben lang vorgestellt hat. Das hat sie auch verdient." Abschließend erklärte er: "Das soll etwas ganz Besonderes sein, sollte es irgendwann so weit sein." Klingt ganz so, als dürfte Michèle sich auf etwas Großes freuen!

Doch aktuell plant Niko wohl kaum den Kniefall vor seiner Freundin, denn: Er macht gerade einen kleinen Männer-Urlaub mit Ex-Bachelorette-Gewinner Leander Sacher (24) in Österreich. Leiden die zwei Turteltauben sehr unter der räumlichen Trennung? "Michèle hat, glaube ich, eine ganz gute Zeit zu Hause! Die bereitet sich gerade auf ihre Prüfungen vor. Man vermisst sich natürlich auch und ich freue mich natürlich, Michèle wiederzusehen", beteuerte Niko. "Was ich bis jetzt so gehört habe, geht es ihr gut."

Bieber, Tamara / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos im September 2021 in Berlin

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Instagram / leander_sacher Leander Sacher im Österreich-Urlaub

