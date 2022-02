Welche Namen haben sich die Let's Dance-Teams in dieser Staffel überlegt? Am vergangenen Freitag wurden den Profitänzern ihre Promi-Schützlinge zugeteilt. Seitdem verbarrikadieren sich die neu gefundenen Paare im Tanzstudio und trainieren, was das Zeug hält. Bevor sie zum ersten Mal offiziell gemeinsam über das TV-Parkett schweben, haben sich manche von ihnen auch schon einen Teamnamen verpasst – und bei der Namensgebung ging es dieses Mal besonders heiß her!

Im Interview mit RTL verrieten unter anderem Ekaterina Leonova (34) und Bastian Bielendorfer (37), unter welchem Namen sie nun für sich die Werbetrommel rühren. Die Choreografin und der Comedian nennen sich Sexrakete. "Die Sexrakete hebt ab, deshalb haben wir uns so genannt. Sexyness, Erotik, Körperbeherrschung – das sind unsere Ziele", verkündete der Podcaster. Auch bei Christina Luft (32) und Mike Singer (22) liegt Sex-Appeal in der Luft. Die Tänzerin will das Team Magic Mike nennen – denn nach dem Training soll der Sänger aussehen wie der strippende Protagonist in den gleichnamigen Filmen. Evgeny Vinokurov (31) und Cheyenne Ochsenknecht (21) haben sich den Teamnamen Oxygen ausgesucht.

Renata Lusin (34) und Mathias Mester (35) haben sich ebenfalls für einen feurigen Teamnamen entschieden: Sie sind die Hot Hips. "Beim ersten Blick musste ich direkt auf Mathias' Popo gucken", verriet die Profitänzerin. Der Ex-Leichtathlet mache sogar ihrem Gatten Valentin Lusin (35) Konkurrenz. "Mein Mann hat schon einen richtig knackigen Po, aber Matthias ist da 1A", lobte die gebürtige Russin.

Mathias Mester, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

