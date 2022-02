Beinahe hätte es "Spider-Man 2" mit Tobey Maguire (46) gar nicht gegeben. Im Laufe der Jahre schlüpfen gleich drei Schauspieler in die Rolle des Alter Egos von Peter Parker. Noch heute streiten sich die Fans, ob nun Tom Holland (25), Andrew Garfield (38) oder der Kalifornier der beste der drei Spider-Man-Darsteller ist. Um ein Haar hätte sogar noch ein weiterer Hollywood-Hottie den Marvel-Superhelden verkörpert. Jetzt verriet Jake Gyllenhaal (41) nämlich, dass er Tobey fast als Spider-Man ersetzt hätte.

Wie Mirror nun berichtete, hätten sich die Kinogänger für den zweiten Spider-Man-Teil beinahe an jemanden Neues in der Hauptrolle gewöhnen müssen. Denn zu dieser Zeit rieten die Ärzte Tobey nicht ein weiteres Mal in die Rolle des Superhelden zu schlüpfen. Grund hierfür war sein Rücken, der in so einem schlechten Zustand gewesen sein soll, dass jede weitere Verletzung zu einer Lähmung hätte führen können. "Ich kann nicht unverantwortlich sein", erzählte der Regisseur Sam Raimi von seinen damaligen Gedanken. In einem Interview mit Yahoo verriet Jake dann schließlich, dass auch er seinerzeit als Ersatz im Gespräch gewesen sei.

Doch der 41-Jährige soll von dieser Idee nicht begeistert gewesen sein. So erklärte der "Brokeback Mountain"-Star, dass er der Meinung sei, dass die von einem Schauspieler verkörperte Figur nur ihm allein gehören solle. Auch Jakes damalige Freundin Kirsten Dunst (39) soll keine Lust gehabt haben, am Set mit ihrem damaligen Freund als Spider-Man zusammenzuarbeiten.

Anzeige

ActionPress Tobey Maguire als Spider-Man

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de