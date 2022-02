Bis heute wird Djamila Rowe (54) durch ihre Kindheit geprägt. Aufmerksamkeit erlangte sie 2002, als sie behauptete, eine Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer gehabt zu haben. Die gelernte Visagistin dürfte den meisten aber aus TV-Formaten wie Die Dschungelshow oder Adam sucht Eva bekannt sein, wo sie auch immer wieder für Lacher sorgte. Dabei war Djamilas Kindheit und Jugend nicht leicht. Mit Promiflash spricht die Schwarzhaarige jetzt über die Folgen ihrer schweren Vergangenheit.

Djamila wuchs in der damaligen DDR auf. Ihre Mutter floh in den Westen, weswegen das junge Mädchen bei ihrer Oma aufwuchs. Durch die Flucht ihrer Verwandten hatte das spätere Erotik-Model oft Probleme mit der Stasi. "Ich habe nicht gemerkt, dass ich bespitzelt wurde. Im Nachhinein erklärt sich für mich, warum ich ein Problem damit habe, wenn Menschen dicht hinter mir laufen", reflektierte die 54-Jährige heute. Sie wurde damals sogar als systemgefährdend eingeschätzt, erfuhr das Reality-Sternchen später. "Dass ich als systemgefährdend eingestuft wurde, konnte ich nicht wissen. Aber ich ahnte, dass da etwas im Argen ist, weil ich mich immer bei der 'Abteilung für Inneres' zurückmelden musste", verrät sie gegenüber Promiflash.

Als Jugendliche wurde sie schließlich weggesperrt, war in fünf verschiedenen Heimen, später in einer Art Jugendknast. Das alles hat die heute 54-Jährige geprägt. "Ich habe bei Menschen ganz große Vertrauensprobleme. Aber dieses Misstrauen hat mich auch oft vor vielen schlechten Erfahrungen bewahrt. Im Heim und in der Isolationshaft gab es nur ein Ziel: Durchhalten, bis man 18 wird, weil mit der Volljährigkeit kommt die Freiheit", erinnerte sich Djamila. Ihre Vergangenheit verarbeitete die Big Brother-Teilnehmerin vor allem, während sie ihre Biografie schrieb.

