Es deutete sich bereits an – nun ist es traurige Gewissheit. Seit 2013 gingen Paola Maria (28) und Sascha Koslowski (35) gemeinsam durchs Leben. Zwischen den YouTube-Stars hat es aber offenbar schon länger gekriselt. Erst vor wenigen Wochen verkündete Sascha, dass die beiden eine Beziehungspause einlegen. Nun haben sich die Eltern von zwei kleinen Söhnen tatsächlich getrennt. Im Netz findet Sascha jetzt emotionale Worte für seine Ex.

"Auch wenn wir uns trennen, bleibst Du meine Familie, ein wichtiger Teil von mir. Wir werden für unsere zwei Prinzen die besten Eltern bleiben", schrieb Sascha kurz nach der Verkündung ihrer Trennung in einem bewegenden Beitrag auf seinem Instagram-Account. "Ich gehöre zu den glücklichsten Menschen, der all die Jahre sich mit Dir in einem Rausch befand. Es ist manchmal besser zu akzeptieren, dass jede unendliche Geschichte endlich sein kann", hielt der Webvideoproduzent unter einem Bild fest, dass den Abdruck seines Eherings an seinem Finger zeigt.

Auch Paola äußerte sich bereits zwischen den schwermütigen Userkommentaren ihrer gemeinsamen Fans. "Du bist und bleibst mit unseren Kindern der wichtigste Mensch für mich. Dir vertraue ich am meisten. Das wird sich nie ändern", versicherte die 28-Jährige.

Sascha Koslowski im Februar 2022

Paola Maria mit ihrer Familie

Paola Maria, Web-Bekanntheit

